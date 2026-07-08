В Челябинской области продается нефтебаза за 250 млн рублей

В Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области продается производственный комплекс НПЗ общей площадью 59 148 м, включающий 26 объектов недвижимости.

В состав комплекса входят административно-бытовые здания, насосная, котельная, резервуарный парк, системы пожаротушения и инженерных коммуникаций (водопровод, канализация), а также дополнительные складские сооружения, молниезащита и вспомогательные мощности, обеспечивающие автономность работы базы.

Продавцом выступает компания ООО «КОЛОМЯГИ». Цена — 250 млн рублей.

«Комплекс представляет собой готовую производственную базу с развитой инфраструктурой, подходящую для промышленной деятельности, логистики или организации базы хранения и перевалки нефтепродуктов»,— сообщает продавец на сайте «Авито Недвижимость».

Кира Касимова