Беспилотную опасность ввели в Астраханской области

В Астраханской области объявили угрозу БПЛА. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей сохранять спокойствие. Не подходите к окнам, отключите электричество, газ, воду. Пройдите в помещение с несущими стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание. Не выходите на открытую местность.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко