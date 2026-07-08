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Беспилотную опасность ввели в Астраханской области

В Астраханской области объявили угрозу БПЛА. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей сохранять спокойствие. Не подходите к окнам, отключите электричество, газ, воду. Пройдите в помещение с несущими стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание. Не выходите на открытую местность.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко