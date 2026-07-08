Волгоградское МБУ «Северное» закупит топливо на 43 млн рублей

МБУ «Северное» из Волгограда объявило аукцион на поставку топлива в третьем квартале 2026 года. Начальная максимальная цена контракта превышает 42,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Облпромторг и ТЭК Фото: Облпромторг и ТЭК

Согласно прикрепленной документации, исполнитель в течение трех дней с момента подписания контракта должен поставить учреждению не менее 100 топливных карт с уникальными номерами и PIN-кодами во временное пользование. Их он должен изготовить за свой счет. Вместе с ними заказчик просит список заправок, где эти карты будут принимать.

Из обоснования НМЦК следует, что начальная цена за литр бензина составляет 68,35 руб. МБУ «Северное» намерено закупить его на 3,3 млн руб. За литр дизеля предлагают максимум 80,85 руб. Всего нужно топлива на 39,5 млн руб.

Контракт будет действовать до 30 сентября. Заявки на участие в закупке закончат принимать 13 июля.

Нина Шевченко