Волгоградский ЦУМ признан аварийным

Облкультнаследие опубликовал акт историко-культурной экспертизы по корректировке проекта реконструкции Центрального универмага в Волгограде. Все конструктивные элементы здания, кроме фундамента, оценены как ограниченно работоспособные или аварийные, в связи с чем аварийным признано все здание.

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Работы на объекте были приостановлены в июле 2024 года после обнаружения критического износа несущих конструкций СМУ-1 АО «Приволжтрансстрой» (ПТС). Во время внепланового обследования в декабре 2024 года были выявлены трещины в несущих колоннах и пилонах, оголение армированного каркаса, разрыв арматурных стержней и разрушение кирпичной кладки.

Контракт с «ПТС» на корректировку проектной документации стоимостью 20 млн руб. подписали 4 апреля прошлого года со сроком исполнения восемь месяцев. На ЕИС «Закупки» контракт все еще числится в стадии исполнения.

Проект сохранения памятника предусматривает устройство временных элементов разгрузки подвала и раскрепления стен, демонтаж покрытия, перекрытий и колонн с последующей заменой конструкций. Акт экспертизы получил положительное заключение.

Нина Шевченко