Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Пензенской области. Об этом оповестило МЧС.

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Отойдите от окон. Пройдите в помещение с капитальными стенами без остекления. Это может быть ванная комната или коридор. Не пользуйтесь лифтом.

Уйдите с открытых участков, если вы на улице. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Губернатор Олег Мельниченко просит граждан сохранять спокойствие. Он предупредил о временных ограничениях мобильного интернета. В экстренной ситуации звоните по телефону 112.

Нина Шевченко