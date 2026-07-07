Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области
Режим «Беспилотная опасность» действует в Пензенской области. Об этом оповестило МЧС.
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Отойдите от окон. Пройдите в помещение с капитальными стенами без остекления. Это может быть ванная комната или коридор. Не пользуйтесь лифтом.
Уйдите с открытых участков, если вы на улице. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Губернатор Олег Мельниченко просит граждан сохранять спокойствие. Он предупредил о временных ограничениях мобильного интернета. В экстренной ситуации звоните по телефону 112.