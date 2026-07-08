В Новороссийске на несколько дней ограничат посещение кладбищ

В Новороссийске с 8 июля на нескольких городских кладбищах временно ограничат доступ посетителей. После 15:00 территории будут закрывать для проведения санитарной обработки от кровососущих насекомых, сообщили районные администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Во время проведения работ вход на кладбища будет запрещен в соответствии с требованиями регламента и норм безопасности. Жителей просят учитывать ограничения при планировании посещений.

Санитарно-профилактические мероприятия пройдут поэтапно с 8 по 10 июля, а также с 13 по 17 июля. Кладбища будут закрываться по утвержденному графику после 15:00.

Ранее сообщалось, что в Суджукской лагуне Новороссийска был отмечен рост потенциально токсичных водорослей, связанный с закрытием прорана и ухудшением водообмена с морем. К такому выводу пришел специалист Санкт-Петербургского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вадим Солянников по итогам исследования экосистемы водоема. По данным института, изоляция лагуны приводит к трансформации фитопланктона и развитию процессов эвтрофикации — избыточного «цветения» воды. Исследователь также обнаружил в лагуне краснокнижные виды макрофитов и популяцию водоросли Chara vulgaris, которую ранее считали исчезнувшей.

Анна Гречко