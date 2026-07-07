В результате падения обломков БПЛА в Северском районе произошел пожар на предприятии

В станице Смоленской Северского района Краснодарского края произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента возникло возгорание на территории одного из предприятий, сообщили в оперативном штабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 190 украинских БПЛА самолетного типа в течение дня над территориями российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей. В числе регионов, где были зафиксированы атаки, указаны Краснодарский край и Республика Крым.

Вячеслав Рыжков