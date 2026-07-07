Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области
Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Граждан просят отойти от окон и пройти в укрытие. Рекомендуется отключить свет, газ и воду. Уйдите в комнату с несущими стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.
Избегайте открытых участков, если вы на улице. Пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.