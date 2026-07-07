Главные новости за 7 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края и других регионов России ликвидировали 454 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В результате аварий, вызванных ударами беспилотных летательных аппаратов, без электроснабжения остались населенные пункты в нескольких районах Крыма.

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали в Геленджике 27-летнего местного жителя, который за вознаграждение передавал украинским спецслужбам информацию о передвижении военных и сотрудников правоохранительных органов.

В Краснодаре сотрудники полиции пресекли незаконную продажу бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Александра Ниниева временно исполняющим полномочия главы Крымского муниципального района.

На Кубани возникли очереди на установку газового оборудования на автотранспорт.

Глава Краснодара рассказал о ситуации с бензином в городе.

Аграрные предприятия Краснодарского края в 4,2 раза увеличили число тендеров на закупку топлива у поставщиков из других регионов.

Правительство планирует уделить особое внимание обеспечению топливом южных регионов.

В Краснодарском крае сократилось число автозаправочных станций, временно прекративших работу из-за перебоев с поставками топлива. За последние дни работу возобновили еще 80 АЗС.

Росимущество в третий раз выставило на продажу единым лотом акции девяти компаний дорожной отрасли Краснодарского края из дела экс-депутата Вороновского, обращенные в доход государства по иску Генеральной прокуратуры.

В Краснодарском крае собрано более 1,6 млн тонн зерна нового урожая.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 11 августа начнет рассмотрение по существу уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.