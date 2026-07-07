Над Крымом, Кубанью и другими регионами днем сбили 190 БПЛА

Средства противовоздушной обороны России в течение дня уничтожили и перехватили 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.

Иные подробности, включая информацию о возможных последствиях на земле, в сообщении Минобороны не приводятся.

Вячеслав Рыжков