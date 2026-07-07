В Тюменской области выполнили треть годового объема по ремонту дорог
В Тюменской области выполнили около 30% дорожных работ, запланированных на 2026 год, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе в этом году отремонтируют 56 объектов дорожной сети.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Так, уже завершен ремонт участка Червишевского тракта. Также устранили колейность на Московском тракте, ведущем в город со стороны Екатеринбурга. Раньше срока работы выполнили на участках дорог в Заводоуковском и Упоровском округах.
В этом сезоне ремонт пройдет в 22 муниципалитетах региона. Самые масштабные работы развернули в Тюменском округе.
Кроме того, на этой неделе начался планово-предупредительный ремонт путепровода в составе транспортной развязки на пересечении Обхода Тюмени и Московского тракта.
Ранее сообщалось, что на территории Тюменской области в течение сезона планируется отремонтировать более 100 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».