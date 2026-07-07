Ставропольский бизнес увеличил в 1,5 раза расходы на сетевое оборудование

Электронная торговая площадка ТендерПро зафиксировала резкое увеличение закупочной активности ставропольских компаний в сфере технического сопровождения корпоративных сетей. В первой половине 2026 года число соответствующих торгов превысило показатели аналогичного периода 2025-го в полтора раза. Эти данные приводит РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Предприятия Ставропольского края в январе–июне 2026 года в полтора раза увеличили количество закупочных процедур по техническому обслуживанию корпоративной сетевой инфраструктуры по сравнению с тем же периодом предыдущего года — причиной стали высокие цены на новое оборудование и сужение каналов его поставки через третьи страны.

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа безусловным лидером по объёму подобных закупочных процедур остается Краснодарский край: на него приходится 55,3% всех коммерческих торгов данной категории в округе. Следом располагаются Дагестан с долей 17,8%, Кабардино-Балкария — 8,3% и Карачаево-Черкесия — 7,7%.

Основным драйвером сложившейся тенденции эксперты называют совокупность двух факторов: существенное удорожание новых сетевых решений и заметное сокращение объемов так называемого параллельного импорта. Речь идёт прежде всего о продукции американского вендора Cisco и китайского производителя Huawei — двух марок, традиционно широко распространённых в корпоративных инфраструктурах российских компаний.

«Чаще всего тендеры на ремонт корпоративного сетевого оборудования размещают телекоммуникационные компании, банки, нефтегазовые, энергетические и промышленные предприятия», — пояснила директор по развитию цифровых продуктов ТендерПро Ольга Горчицына.

В 2025 году ставропольские компании резко нарастили инвестиции в подготовку персонала в области информационной защиты: число тендеров на программы по кибербезопасности выросло на 137,4%. Приоритетными направлениями обучения стали противодействие фишинговым атакам, распознавание методов социальной инженерии, выявление аудио- и видеодипфейков, а также формирование у сотрудников навыков личной цифровой гигиены — как в профессиональной среде, так и в повседневной жизни.

Станислав Маслаков