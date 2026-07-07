В аэропорту Кольцово откроют новый бизнес-зал

В международном аэропорту Кольцово появится новый бизнес-зал. Соответствующее соглашение на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге подписали управляющая компания «Аэропорты Регионов» и Сбер, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новый бизнес-зал планируют оснастить передовыми технологиями и полезными сервисами.

По словам генерального директора управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгения Чудновского, сейчас в Кольцово работают четыре бизнес-зала.

«Создание подобного сервиса для пассажиров совместно с банком — новый для нас формат: впервые мы открываем бизнес-зал на партнерских условиях. Уверен, это решение позволит сформировать в аэропорту Екатеринбурга современное и комфортное пространство для авиапассажиров, сделав его еще удобнее и привлекательнее»,— отметил господин Чудновский.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» подписала с аэропортом Кольцово в Екатеринбурге меморандум о строительстве нового ангара для российских самолетов.

Полина Бабинцева