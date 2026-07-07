«Фармасинтез» построит в Перми завод стоимостью свыше 5 млрд. рублей

Сегодня в ходе международной промышленной выставке «Иннопром-2026» правительство Пермского края и ООО «Фармасинтез-Пермь» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по созданию крупнейшего в России производства диализных растворов. Как сообщает пресс-служба губернатора, подписи под соглашением поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект предусматривает строительство нового производственного комплекса на территории особой экономической зоны «Пермь». Компания планирует построить завод по производству растворов для современного метода лечения пациентов с почечной недостаточностью. Объем инвестиций составит свыше 5 млрд руб. Запуск нового предприятия запланирован до конца 2030 года.

«Мы строим завод под конкретную задачу: российские пациенты, которым назначен перитонеальный диализ, должны быть обеспечены качественным отечественным препаратом. Объем закладываем с расчетом на рост числа назначений этого метода», — отметил президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния. Дмитрий Махонин считает, что реализация проекта позволит укрепить позиции Прикамья как одного из центров развития отечественной фармацевтики, а также обеспечит технологический суверенитет страны.

Как пояснили в минздраве региона, основное преимущество перитонеального диализа заключается в том, что он проводится на дому, самим пациентом после прохождения соответствующего обучения по использованию препарата . «Это особенно удобно для пациентов из территорий Пермского края, которых доставляют на процедуру в другие округа или краевую столицу», — пояснили в ведомстве.