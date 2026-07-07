Мошенники заставили сочинца ударить себя ножом

В Сочи полиция расследует уголовное дело о краже, совершенной в отношении 19-летнего местного жителя, который, по данным правоохранительных органов, в течение десяти дней находился под психологическим воздействием телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, злоумышленники убедили молодого человека покинуть квартиру. Во время его отсутствия один из участников преступной схемы проник в жилище, вскрыл сейф с помощью углошлифовальной машины и устроил в квартире погром. Однако, не обнаружив ценностей, мошенники продолжили оказывать давление на потерпевшего.

По версии следствия, под влиянием аферистов молодой человек инсценировал нападение на себя, нанеся себе несколько ножевых ранений. После этого он был экстренно госпитализирован и помещен в реанимацию.

В полицию обратился отец пострадавшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали в Нижневартовске 18-летнего подозреваемого, которого впоследствии доставили в Сочи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личности других участников мошеннической схемы.

Вячеслав Рыжков