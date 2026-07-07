Благотворительный фонд «Добрый-Юг» и Росимущество могут пойти на мировую

Спор между территориальным управлением Росимущества по Краснодарскому краю и благотворительным фондом «Добрый-Юг» о взыскании 1,5 млн руб. арендной платы за помещение, обращенное в доход государства по иску Генпрокуратуры, может завершиться мировым соглашением. Об этом стало известно в ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фонд с мая 2025 года арендовал помещение в центре Краснодара, где реализовывал программы помощи подросткам и взрослым с ментальными особенностями. Половина объекта принадлежала Ольге Семеновой, супруг которой Александр Семенов ранее возглавлял управление МВД Краснодара. В декабре 2025 года суд признал, что супруги использовали служебное положение для незаконного обогащения, после чего их имущество было обращено в доход Российской Федерации.

В марте 2026 года прокуратура уведомила руководителя фонда Богдану Рудневу о переходе арендуемого помещения в государственную собственность. Впоследствии Росимущество обратилось в арбитраж с требованием взыскать с организации 1,5 млн руб. задолженности за пользование недвижимостью.

На первом судебном заседании, состоявшемся 28 мая, суд предложил истцу представить расчет заявленных требований. Однако к заседанию 7 июля соответствующее обоснование подготовлено не было. Представитель Росимущества сообщил, что территориальное управление рассматривает возможность заключения мирового соглашения с фондом, но его условия пока не определены.

Истец ходатайствовал об отложении рассмотрения дела. В свою очередь, Богдана Руднева заявила, что затягивание судебного процесса может негативно сказаться на работе фонда с подопечными. Следующее заседание назначено на 21 июля.