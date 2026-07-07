Два региона УрФО вошли в топ-10 по эффективности реализации промполитики

Свердловская и Челябинская области вошли в десятку самых эффективных регионов России по реализации промышленной политики в 2025 году. Результаты рейтинга представили на итоговой коллегии Минпромторга РФ в рамках выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Свердловская область заняла седьмое место, Челябинская — восьмое. Среди регионов УрФО Свердловская область стала лидером.

«Достойный результат, который подтверждается статистикой. По итогам прошлого года объем отгруженной промышленной продукции в УрФО превысил 23 трлн руб. С 2021 года рост промышленного сектора составил более 35%. Уральские регионы не только успешно проходят проверку на прочность, за последние годы также сформирован значительный потенциал для развития»,— отметил полпред.

В Екатеринбурге 6 июля открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Полина Бабинцева