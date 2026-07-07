Цены на бензин в Ставропольском крае возьмут под федеральный контроль

Федеральная антимонопольная служба и власти Ставропольского края договорились совместно противодействовать необоснованному росту цен на топливо и развивать добросовестную конкуренцию в регионе, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский посетил Ставропольский край, где подписал с губернатором региона Владимиром Владимировым соглашение о межведомственном взаимодействии. Документ охватывает несколько ключевых направлений: развитие конкурентной среды, формирование тарифной политики, стимулирование инвестиционной активности и сопровождение значимых экономических инициатив.

Отдельным пунктом соглашения стал топливный рынок Ставрополья. Стороны зафиксировали обязательство оперативно реагировать на любые попытки ценовых манипуляций с горючим на АЗС региона — как в части доступности топлива, так и в части его стоимости для конечных потребителей.

Владимир Владимиров, комментируя подписание документа в своем телеграм-канале, подчеркнул практическую направленность договоренностей.

«Для нас важно, чтобы все решения в этих сферах приносили реальную пользу землякам и экономике Ставрополья. Чтобы услуги оставались доступными, бизнес работал в честных конкурентных условиях, а инвесторы видели в нашем крае надёжную территорию для реализации своих проектов», — написал глава региона.

По словам губернатора, совместная работа с ФАС позволит быстрее находить решения по наиболее острым для края вопросам, а жители и добросовестные предприниматели получат дополнительную защиту от недобросовестных участников рынка.

Соглашение между ФАС и региональными администрациями является стандартным инструментом выстраивания антимонопольного контроля на местах. Для Ставрополья, где аграрный сектор и логистика формируют устойчивый спрос на моторное топливо, мониторинг ценовой динамики на АЗС приобретает особое экономическое значение.

Станислав Маслаков