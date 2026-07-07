В Дагестане выделили 53 млн рублей на восстановление пострадавших школ

Власти Дагестана наращивают темпы ликвидации последствий паводка в системе образования республики. Врио заместителя председателя регионального правительства Муслим Телякавов совершил инспекционный объезд учебных учреждений столицы региона, на которых подрядные организации приступили к капитальному ремонту, сообщает пресс-служба правительства Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

В ходе рабочей поездки чиновник осмотрел три объекта: среднюю общеобразовательную школу № 59 имени А. Г. Николаева, гимназию № 56 и детский сад «Улыбка». Все три заведения получили повреждения в результате затопления.

На сегодняшний день из республиканской казны на восстановление пострадавших образовательных учреждений в нескольких муниципалитетах направлено 53,2 млн руб. Всего с начала восстановительной кампании в регионе удалось привести в порядок 51 объект образовательной инфраструктуры.

Непосредственно на площадках Муслим Телякавов провел переговоры с руководителями компаний-исполнителей — ООО «Спецремстроймонтаж» и ООО «МСК Гарант». В СОШ № 59 и дошкольном учреждении строители сосредоточились на приведении в порядок прилегающих территорий и укреплении фундаментных конструкций зданий. В гимназии № 56 подрядчики занялись реконструкцией двух спортивных залов, поврежденных в ходе паводка.

По итогам осмотра врио вице-премьера выявил перечень дополнительных мероприятий, требующих включения в программу капитального ремонта. Соответствующие поручения переданы городскому Управлению образования Махачкалы. Отдельно Муслим Телякавов потребовал от ответственных лиц неукоснительного выполнения утвержденного календарного плана и применения качественных строительных материалов.

Станислав Маслаков