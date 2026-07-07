Двое раненых при атаке ракет ВСУ по Волгограду остаются в больнице

Трое пострадавших в результате атаки ракет на Волгоградскую область 27 июня выписаны из стационара. Еще двое продолжают находиться под наблюдением врачей, сообщили в облздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

Состояние одного пациента оценивается как стабильное, он получает терапию в профильном отделении. Второй все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, уточнили в комитете.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об атаке ракет на производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе. Тогда пострадали 11 человек. Двое сотрудников предприятия погибли.

Нина Шевченко