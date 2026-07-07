Главные новости за 7 июля. Новороссийск

Октябрьский районный суд Новороссийска в восьмой раз отложил судебное заседание по уголовному делу бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Новороссийска» Сергея Любушкина. Как следует из картотеки суда, перенос слушаний обусловлен неявкой подсудимого, отсутствием свидетелей, а также иными процессуальными основаниями для отложения разбирательства.

В Новороссийске определили сроки ремонта ключевых объектов водоснабжения после рабочего объезда мэра Андрея Кравченко. Одним из приоритетных направлений станет капитальный ремонт надземного водопровода на улице Магистральной протяженностью 360 метров.

«Сбербанк» выставил на коммерческие торги права требования по кредитным обязательствам группы компаний «Черное море» — застройщика, взявшегося за достройку брошенных объектов «Кубаньжилстроя» в Новороссийске.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко направил депутатам городской думы представления на четырех кандидатов на звание «Почетного гражданина». Претенденты выдвинуты общественными и ветеранскими организациями, а также трудовыми коллективами.

В Новороссийске по состоянию на 13:00 7 июля топливо отпускали 14 автозаправочных станций.

Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердил 1-й класс качества первых 800 т гороха урожая 2026 года, выращенного в Краснодарском крае.