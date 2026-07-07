В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели двух детей в пожаре

Трагедия произошла во вторник, 7 июля, в одном из сел Хасавюртовского района: в охваченном огнем жилом доме погибли двое малолетних детей, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Дагестану Фото: Пресс-служба СУ СК по Дагестану

Возгорание в частном доме было зафиксировано в 13:24 по московскому времени. Прибывшие на место подразделения МЧС справились с огнем к 14:55 мск — спустя примерно полтора часа после получения сигнала. Площадь уничтоженного строения составила 250 квадратных метров. После того как пламя удалось сбить, спасатели обнаружили внутри здания тела двух детей.

По факту гибели несовершеннолетних следственное управление СКР по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Параллельно прокуратура республики инициировала собственную проверку обстоятельств произошедшего.

Следователям предстоит установить причину возгорания и выяснить, почему дети оказались в доме без возможности покинуть его самостоятельно. Оба ведомства ведут процессуальные действия в координации друг с другом.

По данным МЧС, пострадавших среди взрослых не зафиксировано. Информация об иных жильцах дома и обстоятельствах, при которых дети остались одни, в официальных сообщениях не уточняется.

Позже врио главы региона Фёдор Щукин и председатель Правительства РД Магомед Рамазанов обратились к родным и близким детей со словами поддержки. «Выражаем искренние соболезнования в связи с постигшим вас горем. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Желаем стойкости и душевных сил. Вся необходимая помощь будет оказана», – отмечается в соболезновании.

Станислав Маслаков