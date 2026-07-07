Администрацию Выселковского района обязали выплатить компенсацию после нападения собаки на ребенка

Выселковский районный суд Краснодарского края взыскал с администрации муниципального образования компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего в результате нападения безнадзорной собаки, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в марте 2026 года в станице Выселки ребенок получил укушенные раны голени после нападения бродячего животного. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что обязанность по организации отлова безнадзорных животных возложена на администрацию района. При этом необходимые мероприятия до момента происшествия проведены не были, а муниципальный контракт на оказание соответствующих услуг был заключен только в апреле 2026 года.

С учетом представленных доказательств суд признал требования о компенсации морального вреда обоснованными и обязал администрацию выплатить несовершеннолетнему 30 тыс. руб. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков