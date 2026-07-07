В Новороссийске планируют обновить ключевые объекты системы водоснабжения

В Новороссийске определили сроки ремонта ключевых объектов водоснабжения после рабочего объезда мэра Андрея Кравченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одним из приоритетных направлений станет капитальный ремонт надземного водопровода на улице Магистральной протяженностью 360 метров. На участке за последнее время устранили 13 аварийных повреждений, при этом из-за износа труб давление в системе пришлось снизить.

Также в городе продолжается реконструкция Троицкого группового водопровода. После завершения первой очереди специалисты приступили к подготовке работ на втором этапе, где требуется замена труб и корректировка трассировки.

Кроме того, запланирован ремонт резервуаров «Вербовой балки» с заменой запорной арматуры и установкой приборов учета. Параллельно ведется подготовка к строительству новых резервуаров чистой воды для обеспечения подачи на высотные отметки 215 и 305 м.

Отдельно на совещании обсудили подготовку к обследованию плотины Неберджаевского водохранилища. После завершения проверки документации планируется определить подрядчика для проведения многофакторного обследования объекта.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Новороссийска в восьмой раз отложил судебное заседание по уголовному делу бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Новороссийска» Сергея Любушкина. Как следует из картотеки, перенос слушаний обусловлен неявкой подсудимого, отсутствием свидетелей, а также иными процессуальными основаниями для отложения разбирательства.

Анна Гречко