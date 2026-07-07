В Краснодаре планируют заменить около 8 км теплосетей

Городские службы Краснодара начали подготовку системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. В рамках аппаратного совещания глава города Евгений Наумов сообщил, что проверка готовности инфраструктуры проводится совместно с ресурсоснабжающими и управляющими организациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В краевом центре к централизованной системе отопления подключено более 5 тыс. многоквартирных домов. Обеспечение их теплом в зимний период зависит от готовности 915 км тепловых сетей, 292 котельных и 127 центральных тепловых пунктов.

По словам мэра, из 52 ресурсоснабжающих организаций проверку уже прошли 38. Выявленные в ходе обследований замечания должны быть устранены до начала холодного сезона. Параллельно специалисты оценивают готовность 460 городских социальных объектов, а управляющим компаниям направлены предостережения о необходимости завершить подготовку жилищного фонда.

Работа комиссии по проверке готовности объектов теплоснабжения продлится до середины сентября. Одним из ключевых направлений остается обновление изношенных тепловых сетей: в текущем году планируется заменить около 8 км трубопроводов. Кроме того, ресурсоснабжающие организации проводят восстановление теплоизоляции, уже обновлено почти 4 км наружного покрытия сетей.

В администрации Краснодара также сообщили о подготовке аварийных бригад и необходимых ресурсов для оперативного реагирования в случае возможных повреждений системы теплоснабжения в отопительный период.

Вячеслав Рыжков