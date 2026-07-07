В Татарстане сотрудников министерств и муниципалитетов обучат работе с ИИ

В Татарстане сотрудников всех республиканских министерств и муниципалитетов обучат основам работы с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

О принятом решении он сообщил на встрече с участниками образовательной программы «Кадры для экономики будущего».

По словам господина Минниханова, технологии искусственного интеллекта должны стать рабочим инструментом для органов власти. Практический модуль программы посвящен разработке ИИ-решений для государственного сектора.

За три дня участники создадут цифровые продукты, которые планируется подготовить к пилотному внедрению в регионах.

Анна Кайдалова