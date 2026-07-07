День семьи, любви и верности в Петербурге

Праздник, который отмечается в России все шире, в Северной столице проходит также с размахом. Опера и балет, классическая и лирическая музыка, комедия и квест: то, что будет происходить в этот день в Петербурге,— в подборке «Коммерсантъ Стиль жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Futurione Emotions Фото: пресс-служба Futurione Emotions

В фиджитал арт-пространстве Futurione Emotions в ТРК «ПИК» начнут проводить семейные квесты «В поисках света». «В День семьи, любви и верности мы запускаем новую игру-квест для родителей с детьми. Приключения в современном фиджитал-пространстве объединяют технологии и искусство. Мы продумали интерактивы и задания, которые интересны и детям, и взрослым. Они способствуют изучению новых технологий, развитию креативного мышления и сплочению участников. Мы уходим от стандартных детских квестов и помогаем всем членам семьи получить новый эмоциональный опыт от совместного отдыха в пространстве будущего»,— рассказал основатель фиджитал арт-пространства Futurione Иван Швайков.

Основное задание квеста — вернуть свет в арт-вселенную Futurione Emotions. Вместе с ведущим участники совершат иммерсивное путешествие по семи мультимедийным залам пространства: «Эмоции звука», «Бесконечность», «Поток эмоций», «Восторг», «Гуманоид», «Сфера» и «Волшебный сад», в каждом из которых спрятаны подсказки. Дети и родители соберут звездный пароль, отыщут ультрафиолетовые символы в Зазеркалье, попробуют себя в роли медиахудожников и с помощью специальной программы разукрасят тысячи светодиодов, отгадают слова в популярных цитатах из книг, кино и мультфильмов. А в финале квеста участники создадут изображения, проекция которых в режиме реального времени появится в экспозиции.

Светящиеся деревья и трава из оптоволокна, трехметровая мультимедийная сфера, волюметрический экран из тысяч светодиодных нитей, шестигранный световой тоннель и другие инновации дадут возможность участникам почувствовать себя исследователями арт-вселенной. Участие в первых трех квестах 8 июля бесплатное, по регистрации.

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На сцене Александринского театра в этот день в рамках фестиваля «Классика и современность» состоится IV Благотворительный гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать» — Центра помощи для молодых мам-сирот с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. В концерте принимают участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета, примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Олеся Новикова, Оксана Скорик, Андрей Ермаков, Рената Шакирова, Роман Беляков, Евгений Коновалов, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие. В состав концерта включены самые знаменитые отрывки из всемирно известных балетов, составивших славу российского хореографического театра.

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Концерт «Великие мастера. Путь к гармонии» объединит шедевры первых имен классической музыки рубежа XVII–XVIII веков — Баха и Вивальди. Впервые на сцену Концертного зала на Английской набережной выйдет Российский ансамбль старинной музыки под руководством Владимира Шуляковского, а партию органа на старинном английском инструменте исполнит Аида Глухова. Программа включает два отделения, насыщенных ярчайшими произведениями всемирно известных мастеров: в первом отделении прозвучат концерты для органа и струнных, а также ария из оркестровой сюиты ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха; во втором вниманию публики представят сочинения Антонио Вивальди — концерты для струнных, органа и скрипки.

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В БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт в честь Дня семьи. Алекс Лим, победитель конкурса «Новая волна-2025», станет хедлайнером концерта: он выступит с лирической программой «Мне б писать для тебя стихи», состоящей из каверов и собственных песен. Также петербуржцев поздравят композитор и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, оперный певец, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, ведущие Яна Леонтьева и Юрий Балтачев, танцоры хореографических коллективов и цирковые артисты. Кроме того, на традиционном музыкальном празднике состоится чествование семейных пар с долгой совместной жизнью.

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В этот же день на ROOF FEST пройдет концерт группы Линды. Выступления состоятся на открытой крыше в рамках летнего фестиваля. Уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в привычные рамки, эпатажная и неформатная, она взорвала отечественную музыкальную сцену. Линду невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру: каждое ее выступление — это целое событие, с мощной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением.

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Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет комедию Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Синьор из высшего общества». Главный герой, синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую… В ролях: народный артист России Семен Стругачев, заслуженные артисты России Александр Солоненко, Евгений Стецюк, Галина Субботина, Александр Сулимов и другие артисты.

Светлана Куликова