Количество абитуриентов ПГНИУ увеличилось на 16%

По данным на 7 июля число заявлений на поступление по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) составило 9618. Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было подано 8312 заявления. Об этом сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации вуза, в 2026 году Пермский университет примет рекордное количество первокурсников: число бюджетных мест увеличено на 7% — до 2341. Еще 2061 человек сможет поступить на платной основе.