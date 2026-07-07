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Из-за жары на трассах Тюменской области ограничили движение большегрузов

В Тюменской области на федеральных трассах временно запретили ездить грузовикам с тяжеловесными грузами из-за жаркой погоды. Ограничение будет действовать до 20:00. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ограничат движение тяжеловесного транспорта в жару. Ограничение будет действовать до 15 августа и будет распространяться на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.

Полина Бабинцева

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