Из-за жары на трассах Тюменской области ограничили движение большегрузов

В Тюменской области на федеральных трассах временно запретили ездить грузовикам с тяжеловесными грузами из-за жаркой погоды. Ограничение будет действовать до 20:00. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ограничат движение тяжеловесного транспорта в жару. Ограничение будет действовать до 15 августа и будет распространяться на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.

Полина Бабинцева