«МегаФон» разработал собственную платформу ZEPHYR для централизованного управления роботами. Речь идет о специальных программах, которые выполняют рутинные действия вместо сотрудников. Они могут самостоятельно собирать данные для отчетов, переносить информацию между корпоративными системами, формировать документы или за несколько секунд находить сведения, которые человеку пришлось бы искать вручную. Платформа позволила отказаться от дорогих внешних лицензий и сэкономить десятки миллионов рублей в год. Сейчас разработчики изучают сценарии, в которых роботы будут трудиться на платформе вместе с ИИ-агентами.

Ритейлер X5 возвращает в продажу продукцию Великолукского мясокомбината после проверки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сети. «Нарушений обнаружено не было, поэтому мы продолжим реализацию продукции партнера в наших сетях», — говорится в заявлении. Ранее Telegram-канал «SHOT Проверка» утверждал, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглутаминазу сразу в нескольких продуктах Великолукского мясокомбината.

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) сменило название на ГК «БТС-Золото». Новым руководителем компании назначен бывший генеральный директор «Еврохима» Олег Ширяев, сообщили ТАСС в компании.