Водитель «Газели» погиб, врезавшись в грузовик под Первоуральском

На 305-м километре автодороги М-12 «Восток» возле Первоуральска водитель «Газели» не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в стоящую грузовую автомашину с полуприцепом, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. «В результате дорожного происшествия водитель "Газели" от полученных травм скончался на месте. Транспортное средство оказалось зажатым под полуприцепом»,— добавили в Госавтоинспекции.

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На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено расследование.

Полина Бабинцева