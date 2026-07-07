В Ставрополе будут судить иностранца по делу о гибели рабочего на стройке

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По версии следствия, днем 4 апреля 2026 года мужчина поднялся на пятый этаж строящегося многоквартирного дома на улице Андрея Голубова, не принимая участия в строительных работах. Передвигаясь по краю здания, он задел обрезок металлической бочки, который упал вниз.

Металлический предмет попал в голову рабочему, находившемуся возле строящегося дома. От полученных травм мужчина скончался.

Иностранцу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Валерий Климов