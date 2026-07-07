Ушел из жизни экс-ректор ИжГТУ и доктор технических наук Иван Абрамов

На 84-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-ректор ИжГТУ, доктор технических наук и профессор Иван Абрамов. Он управлял университетом с 1989 по 2007 год. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фотокаталог архивного фонда Удмуртии Фото: фотокаталог архивного фонда Удмуртии

«Свое научное признание И.В.Абрамов получил благодаря исследованиям надежности гигантских бумагоделательных машин. На базе его лаборатории выросла целая международная научная школа управления сложными техносистемами. Его разработки и методы диагностики активно внедрялись на крупнейших заводах оборонного и гражданского комплекса Удмуртии — “Купол”, “Редуктор”, “Буммаш” и “Увадрев”. Молодой ректор ставил цель – поднять престиж вуза до европейского уровня»,— говорится в сообщении.

Иван Абрамов родился в июне 1942 года в поселке Камбарка Удмуртской АССР. В 1959 году поступил в Ижевский механический институт. В 1964 году с отличием закончил механико-технологический факультет Ижевского механического института по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 1970 году защитил диссертацию кандидата наук. В 1984 году получил ученую степень доктора технических наук.

В 1993 году под руководством Ивана Абрамова Ижевский механический институт (ИМИ) успешно получил статус государственного технического университета (ИжГТУ). В 2004–2005 годах он вывел университет в Европейскую ассоциацию университетов (EUA), в Болонье лично подписал Великую хартию университетов.

Прощание состоится 9 июля в 12:00 в студенческом центре «Интеграл» в Ижевске.