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В Новороссийске 14 АЗС отпускают топливо с ограничениями

В Новороссийске по состоянию на 13:00 7 июля топливо отпускают 14 автозаправочных станций. Об этом сообщили в МЦУ города.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По решению собственников на АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 20, 30 или 60 литрами в зависимости от станции.

Бензин АИ-100 отсутствует на заправках, АИ-95 доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на 11 станциях. Еще 17 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива.

В администрации уточнили, что часть заправок работает по топливным картам. Жителей попросили не приобретать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на действующие АЗС и сократить очереди.

Проверить наличие топлива можно через чат-бот платформы MAX.

Анна Гречко

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