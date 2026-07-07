На развитие Первоуральска направят более 1 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в ходе промышленной выставки «Иннопром-2026» подписал соглашение, согласно которому будет выделено более 1 млрд руб. на развитие Первоуральска, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона заключил дополнительное соглашение председателем совета директоров АО «Полипласт» Ильсуром Шамсутдиновым и исполняющим обязанности главы Первоуральска Денисом Поляковым о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашение стало продолжением их партнерства. Новые проекты сформированы с учетом дополнительных налоговых поступлений предприятия за 2025 год.

Средства пойдут на модернизацию городской больницы, школы №12 и Первоуральского политехникума, а также на поддержку хоккейной академии «Уральский Трубник». В перечень работ включены реконструкция дорог, закупка автобусов, строительство пешеходного моста в районе Хромпик, благоустройство дворов и ремонт фасадов жилых домов. Также запланировано развитие спортивной инфраструктуры и реализация природоохранных мероприятий.

В Екатеринбурге 6 июля открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Ирина Пичурина