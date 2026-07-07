Курьер мошенников шесть раз прилетал на Ставрополье, чтобы забрать у ставропольчанки 9,5 млн рублей

Полицейские задержали в Ставропольском крае 23-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого следствие считает курьером телефонных мошенников, похитивших у жительницы Предгорного округа почти 9,5 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в полицию обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что в мае познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся жителем острова Бали. Новый знакомый убедил ее зарегистрироваться на инвестиционной платформе и начать вкладывать средства, обещая высокий доход.

Следуя инструкциям собеседника, женщина открыла личный кабинет в приложении, сняла в банке почти 9,5 млн руб. и передавала наличные курьеру несколькими частями. Не получив спустя месяц обещанной прибыли, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого курьера и задержали его на территории Предгорного округа. По версии следствия, обвиняемый шесть раз прилетал в Ставропольский край по указанию кураторов, забирая деньги у потерпевшей. За каждую поездку ему выплачивали 5% от полученной суммы, а также оплачивали авиабилеты, проживание в гостинице Пятигорска и услуги такси. Как сообщили в МВД, задержанный признал, что понимал незаконный характер своей деятельности.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы продолжают устанавливать личности других участников преступной схемы и проверяют обвиняемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Валерий Климов