В Сочи звучит сирена

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. На фоне этого в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах со сплошными стенами либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, подвал, тоннель, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Кроме того, граждан предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Телефон экстренных служб — 112.

По данным Росавиации, ограничения в аэропорту Сочи введены для обеспечения безопасности полетов.

UPD: угроза атаки беспилотников в Сочи отменена в 13:32 мск. Ограничения на полеты в аэропорту сняты.

Алина Зорина