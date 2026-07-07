Вадим Воинов: «Падел – новая социальная форма досуга»

Вадим Воинов (в центре) с сооснователем клуба 360°Padel Александром Комарицким (слева) и основателями Клуба КубА Алексеем Пшеничным и Александром Полиди (справа)

Фото: Михаил Брайко

2 июля КубА Клуб провел в Краснодаре очередной бизнес-завтрак. Гостем встречи стал управляющий партнер клуба 360°Padel, ex-директор по продажам и спортивному маркетингу ФК «Краснодар» Вадим Воинов. Разговор шел о спортивном бизнесе, феномене падела и о том, как строить проект на быстрорастущем рынке.



Вадим Воинов родился и живет в Краснодаре. Окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. С 1997 года работал в сети «Высшая лига», за 15 лет вырос до позиции коммерческого директора. Затем перешел в футбольный клуб «Краснодар», где возглавил направление продаж и спортивного маркетинга.

«Мы с командой создавали с нуля всю коммерческую деятельность клуба, за исключением продажи игроков. Это и билетная программа, и спонсоры, и спортмаркетинг, и городская любительская лига, и развитие любительского футбола, и все остальное. За несколько лет коммерческий блок клуба вырос кратно — от небольших оборотов до одного из значимых в российском футболе»,— рассказал спикер «КубА Клуб».

Вадим Воинов: «Мы с командой создавали с нуля всю коммерческую деятельность клуба “Краснодар”, за исключением продажи игроков»

Фото: Михаил Брайко

Отдельным направлением работы в ФК «Краснодар» было развитие собственной розничной сети магазинов атрибутики и выстраивание отношений со спортивными брендами – производителями экипировки. «Принципиальная позиция “Краснодара” — уникальность продукта и эксклюзивные коллекции, а не стандартные решения. Благодаря такому подходу игровая форма ФК “Краснодар” не раз признавалась самой стильной и красивой в РПЛ, а сеть магазинов “Краснодара” является одним из наиболее успешных подобных проектов среди футбольных клубов страны»,— рассказал Вадим Воинов.

Летом 2025 года Вадим покинул ФК «Краснодар» и сосредоточил внимание на паделе. В конце года он присоединился в качестве партнера к команде 360°Padel, и началась подготовка к открытию первого клуба.

«Объем рынка падела в России по прогнозам на 2026 год — около 6 млрд руб. Для сравнения: в Испании сегодня один корт на 2800 человек, в Швеции — на 2500. В Краснодаре на момент открытия клуба было 16 кортов на почти двухмиллионный город — один корт на 120 000 жителей. По оценкам экспертов, чтобы соответствовать мировым стандартам, городу необходимо не менее ста кортов. Краснодар, по предварительным оценкам, занимает пятое место в России по уровню развития падел-индустрии — после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани»,— рассказал господин Воинов.

Вадим Воинов: «Чтобы соответствовать мировым стандартам, Краснодару необходимо не менее ста кортов»

Фото: Михаил Брайко

360° Padel – один из крупнейших падел-клубов в России за пределами Москвы: 13 кортов разных форматов, включая ультрапанорамные, сингл-корты и центральный корт с трибунами. Средний возраст игроков — 37 лет

По словам Вадима Воинова, падел – идеальный формат для нетворкинга: в отличие от большинства видов спорта, здесь в одной паре могут оказаться люди разного возраста, уровня подготовки и пола. Именно это делает падел уникальным социальным явлением.

«Падел — это единственный вид спорта, где за одним столом могут оказаться совершенно разные люди: руководитель и подчиненный, мужчина и женщина, опытный спортсмен и человек, впервые взявший ракетку. И всем будет интересно»,— говорит господин Воинов.

По словам спикера, почва для роста падела в России созрела: интерес людей к активному образу жизни за последние 20 лет вырос кратно. При этом порог входа в игру низкий — специальный спортивный бэкграунд не нужен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Воинов считает, что падел — идеальный вид спорта для налаживания бизнес-связей

Фото: Михаил Брайко Вадим Воинов считает, что падел — идеальный вид спорта для налаживания бизнес-связей

Фото: Михаил Брайко

«За первые два месяца работы через клуб 360° Padel прошло более 2100 человек, доля повторных визитов составила 64%»,— рассказал спикер.

Говоря о сроках окупаемости, Вадим Воинов отметил, что они существенно зависят от масштаба проекта, формы собственности помещения и модели управления. В среднем по рынку называются сроки от 18–24 месяцев и выше.

ИП Пшеничный Алексей Александрович