В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА и ограничили работу аэропорта

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Одновременно для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры безопасности. Тем, кто находится дома, посоветовали не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон либо в комнате, окна которой не выходят в сторону моря. Находящимся на улице рекомендовали спуститься в подвалы, цокольные этажи, подземные переходы, тоннели или подземные парковки.

В оперативных службах предупредили, что не следует использовать автомобиль в качестве укрытия или находиться рядом со стенами многоквартирных домов.

Власти также призвали очевидцев не снимать и не публиковать в социальных сетях работу систем противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и их обломки, работу специальных и оперативных служб, а также средства защиты объектов. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо обращаться по телефону 112.

В аэропорту Сочи сообщили, что ограничения на полеты ввели для обеспечения безопасности гражданской авиации. После их отмены все службы воздушной гавани готовы возобновить обслуживание рейсов в штатном режиме. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях, связанных с расписанием.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своих рейсов у авиаперевозчиков, а также следить за информацией на электронных табло, официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний и за аудиообъявлениями в терминале. В аэропорту продолжают работать комната матери и ребенка и фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и дождаться официального сообщения об отмене сигнала угрозы после стабилизации обстановки.

Мария Удовик