В аэропорту Сочи задерживаются 26 рейсов на вылет

Аэропорт Сочи продолжает работу в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров и воздушных судов ведется непрерывно, а рейсы выполняются с учетом фактической обстановки и очередности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту сообщили, что рейсы на прилет принимают по факту прибытия воздушных судов. Вылеты выполняют в зависимости от очередности, готовности экипажей и технической готовности самолетов.

По состоянию на 11:30 по московскому времени аэропорт обслужил 35 рейсов на прилет и 44 рейса на вылет. За это время через терминал прошли более 11 тыс. пассажиров.

По данным аэропорта, более чем на два часа задерживаются вылеты 26 рейсов. На запасных аэродромах к этому времени оставались два воздушных судна, при этом одно из них уже вылетело в Сочи.

В воздушной гавани отметили, что совместно с авиакомпаниями продолжают работу по восстановлению регулярного расписания полетов. Основной задачей остается максимально быстрое возвращение рейсов к плановому графику с учетом текущей ситуации.

Для пассажиров, которым требуется помощь или дополнительная информация, в общей зоне терминала работают менеджеры по гостеприимному сервису. Кроме того, консультацию можно получить у сотрудников стойки информации, расположенной в секторе В2.

В аэропорту рекомендовали пассажирам учитывать возможные изменения в расписании и заранее уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков. Актуальные сведения также доступны через информационные табло и систему оповещения терминала.

Воздушная гавань продолжает обслуживать прибывающие и вылетающие рейсы в непрерывном режиме. Работу аэропорта организовали с учетом фактического движения воздушных судов, а все службы продолжают взаимодействовать с авиакомпаниями для сокращения времени ожидания и поэтапной стабилизации расписания полетов

Мария Удовик