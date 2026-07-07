В Геленджике задержали подозреваемого в передаче данных спецслужбам Украины

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали в Геленджике 27-летнего гражданина России, подозреваемого в сборе и передаче украинским спецслужбам информации о передвижении автомобилей российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, фигурант связался с представителем СБУ через интернет-мессенджер. По указанию куратора он вел наблюдение за транспортом военных и силовиков, после чего переправлял полученные сведения сотрудникам украинских спецслужб.

За выполнение задач подозреваемый получал денежное вознаграждение. В дальнейшем кураторы обещали ему содействие в выезде за рубеж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Следователи проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Анна Гречко