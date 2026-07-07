У 9 детей подтвердился сальмонеллез после еды из кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом

В Камышине у девяти детей и 14 взрослых подтвердился сальмонеллез после употребления суши и роллов в местном кафе «ЕвроАзия». Всего заболело 33 человека, из них 12 — дети, сообщает ТАСС со ссылкой на волгоградский Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

«При проведении эпидемиологического расследования в связи с регистрацией случаев сальмонеллеза у граждан, употреблявших в пищу продукцию (роллы, суши, салаты), приготовленную в кафе „ЕвроАзия“ индивидуального предпринимателя Ким С.В. <...> установлено: количество заболевших — 33 человека, в том числе 12 детей, при исследовании материала у 23 заболевших обнаружена сальмонелла (Salmonella гр. D1. Enteritidis), в том числе у 9 детей», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства. За медпомощью после употребления роллов из общепита обратились 35 камышинцев. В конце июня стало известно, что 8 человек были госпитализированы, тяжелых пациентов среди них не было.

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, 8 июня 2026 года в «ЕвроАзии» массово отравились посетители. Позже проверка Роспотребнадзора показала, что в кафе сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились в одном месте, информация о замене масла во фритюрнице отсутствовала. У 16 сотрудников заведения не было в медкнижках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а менеджер-официант не прошел периодический медосмотр.

На данный момент владелец «ЕвроАзии» предприниматель Станислав Ким находится под домашним арестом. Суд назначил ИП наказание в виде приостановки деятельности кафе на 60 суток.

Марина Окорокова