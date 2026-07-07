В аэропорту Геленджика введены ограничения на полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Геленджика, задержек на прилет и вылет не отмечается. Все рейсы регистрируются и отправляются согласно установленному расписанию.

Ранее Росавиация сообщала, что в аэропортах Сочи и Краснодара утром 7 июля сняли ограничения на полеты воздушных судов.

«Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Краснодара, по данным на 09:35 мск, задержано 30 рейсов. На вылет задерживаются 16 рейсов. Они должны направиться в Москву, Новосибирск, Тбилиси, Стамбул, Сургут, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань. Отмененных рейсов на данный момент нет. На прилет задержаны 14 рейсов. Самолеты должны прибыть из Москвы, Самарканда, Антальи, Сургута, Санкт-Петербурга, Батуми, Стамбула, Тбилиси, Екатеринбурга и Казани. Отменен один рейс из Антальи.

Алина Зорина