ФСБ пресекла деятельность бутлегера в Новосибирске

Следственное управление УМВД России по Новосибирску возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенное в особо крупном размере) в отношении местного жителя. Противоправную деятельность новосибирца пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Новосибирской области Фото: УФСБ России по Новосибирской области

Как установило следствие, индивидуальный предприниматель организовал хранение и сбыт контрафактного пива в обход действующего законодательства. В принадлежащем ему складе на ул. Толмачевской силовики обнаружили свыше 27,5 тыс. литров продукции, не внесенной в систему ЕГАИС. Изъятые напитки оцениваются в сумму более 2 млн руб.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Михаил Кичанов