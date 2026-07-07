В аэропорту Краснодара задержано 30 рейсов

В аэропорту Краснодара, по данным на 09:35 мск, задержано 30 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На вылет задерживаются 16 рейсов. Они должны направиться в Москву, Новосибирск, Тбилиси, Стамбул, Сургут, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны 14 рейсов. Самолеты должны прибыть из Москвы, Самарканда, Антальи, Сургута, Санкт-Петербурга, Батуми, Стамбула, Тбилиси, Екатеринбурга и Казани. Отменен один рейс из Антальи.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Краснодара вводили ограничения на полеты. Это было необходимо для обеспечения безопасности воздушных судов.

В течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края и других регионов России ликвидировали 454 беспилотника. По уточненным данным Минобороны РФ, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Кроме того, беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина