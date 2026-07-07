Отправка рейса Екатеринбург — Нячанг задерживается на 10 часов

Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками рейсов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за задержек рейсов в Нячанг (Вьетнам), Анталью (Турция) и Сочи, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

На первом этаже аэропорта работает мобильная приемная для граждан, где они могут получить консультации и подать официальные заявления о нарушении их законных интересов со стороны авиакомпаний.

Согласно онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании «Икар» должен был отправиться в Нячанг в 2:00, но вылет перенесен на 12:00. Самолет «России» в Сочи задерживается до 16:40, хотя отправление было назначено на 15:30.

В данный момент задерживается еще несколько рейсов: в Нижний Новгород, Москву, Калининград, Краснодар, Урай, Махачкалу, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды. Были отменены ночные рейсы «Уральских авиалиний» в Душанбе, Москву, а также вечерний в Сочи.

Ирина Пичурина