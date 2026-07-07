Строители Башкирии сократили активность на 27%

За пять месяцев строительная отрасль Башкирии выполнила работ на 120,8 млрд руб., говорится в ежемесячном отчете Башстата. Нынешние результаты оказались на 27,3% ниже показателей января — мая прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С января по апрель строители в Башкирии наращивали активность: если в первый месяц 2026 года объем работ в денежном выражении составил около 15,9 млрд руб., то через три месяца он достиг почти 31,3 млрд руб. Однако в мае выработка уменьшилась и составила немногим более 28,1 млрд руб.

Тем не менее, в сравнении с прошлогодними значениями отставание в мае оказалось меньше, чем в предыдущие месяцы. В феврале оно составляло 40,6%, в мае — лишь 7,9%.

Идэль Гумеров