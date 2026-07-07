Подсудимого уральца отправили в колонию за угрозы полицейской

В Свердловской области Кушвинский городской суд назначил два года колонии общего режима 41-летнему жителю поселка Баранчинский Илье Дудину за угрозы применения насилия к полицейской (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кушвинский городской суд Фото: Кушвинский городской суд

Суд установил, что инцидент произошел в апреле — в тот момент Дудин был в статусе подсудимого. Полицейская прибыла домой к уральцу для проверки соблюдения ограничений, которые были установлены в рамках административного надзора. Выяснилось, что он выходил в ночное время из дома, тем самым нарушив наложенный запрет. Когда она сообщила ему о нарушении, пьяный подсудимый взял кухонный нож и направил в сторону полицейской, угрожая расправой.

На суде фигурант вину не признал и не извинился. Приговор в силу не вступил.

Ирина Пичурина