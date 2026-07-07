Службы Ижевска занялись уборкой города от мусора после урагана вечером 6 июля

Службы благоустройства Ижевска ночью очищали водопропускные решетки от мусора после урагана вечером 6 июля. С утра 7 июля начали убирать грунт, который дождь вынес на проезжую часть и тротуары, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

«Коммунальщики устанавливают на места крышки люков, убирают упавшие деревья. Районные администрации объезжают территории, управляющие компании отрабатывают заявки жителей по устранению последствий ливня на придомовых территориях»,— говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 июля по Удмуртии прошелся ураган, после которого, в частности, в Глазове местами на улицах и в жилых домах отключилось электричество. В Ижевске тем временем был сильный потоп.