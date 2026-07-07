Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Кубанью и Черным морем

В ночь на 7 июля силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Всего за период с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 452 беспилотника самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

По данным Министерства обороны России, воздушные цели уничтожили над 17 регионами страны. Помимо Краснодарского края, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, а также над территорией Крыма.

Кроме того, украинские беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей. В Минобороны уточнили, что все воздушные цели были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение ночи.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения, касающиеся распространения информации о подобных происшествиях. В регионе запрещено проводить съемку и публиковать фото- и видеоматериалы, связанные с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также раскрывать сведения о местонахождении военных объектов, потенциально опасной и критически важной инфраструктуры.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение подобной информации составляет 300 тыс. руб.

Ранее в Краснодарском крае неоднократно напоминали жителям и гостям региона о необходимости соблюдать действующие ограничения и не публиковать сведения, которые могут раскрыть работу сил и средств, обеспечивающих безопасность территории.

Мария Удовик